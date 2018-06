Köln (SID) - Wegen eines massiven Wasserschadens im Stadion von Rot-Weiss Essen ist das für Samstag angesetzte Regionalliga-Auftaktmatch des Ex-Meisters in der West-Gruppe gegen Viktoria Köln abgesagt worden. Mutmaßlich aufgrund einer defekten Leitung wurde der Keller der Haupttribüne in der Nacht zum Freitag überflutet. Das Wasser stand bis zu einem Meter hoch. Dadurch fiel auch die Elektrik in der Arena aus und hob sich außerdem der Boden der erst im Vorjahr eröffneten Arena. Ein neuer Termin für die Begegnung steht noch nicht fest.