Rio de Janeiro (dpa) - Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro die Familie als unschätzbaren Wert gewürdigt. Sie sei der bevorzugte Ort, an dem Glauben weitergegeben werde, sagte der Pontifex beim traditionellen Angelus-Gebet. Es gelte, den Dialog zwischen den Generationen zu bewahren und zu pflegen. Tausende Gläubige jubelten dem Papst vor dem Erzbischofspalasts St. Joaquim zu. Franziskus hatte zuvor Jugendlichen die Beichte abgenommen und mit jungen Straftätern gesprochen. Am Abend steht eine Kreuzwegprozession an der beliebten Copacabana-Promenade an.

