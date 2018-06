Neubrandenburg (SID) - Die Leichtathletik-WM in Moskau (10. bis 18. August) findet ohne Diskuswerferin Anna Rüh statt. Die U23-Europameisterin aus Neubrandenburg laboriert an einer Meniskusverletzung und hat deshalb ihre Teilnahme am Saisonhöhepunkt in der russischen Hauptstadt abgesagt. "Natürlich bin ich sehr traurig. Aber wir wollen nichts riskieren. Schließlich habe ich noch genug Weltmeisterschaften vor mir", sagte die 20-Jährige dem Nordkurier.

Die Olympiastarterin hatte in diesem Jahr merhmals die WM-Norm übertroffen und bei der EM im finnischen Tampere den Junioren-Titel gewonnen. Rüh ist nach Stabhochsprung-Vizeweltmeisterin Martina Strutz (Mittelfußbruch) der zweite prominente Ausfall im Lager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).