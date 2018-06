New York (dpa) - Lady Gaga kehrt zurück auf die große Bühne: Nach ihrer Hüft-Operation im Februar wird die US-Sängerin bei den MTV Video Music Awards am 25. August in New York auftreten. Das teilte der Musiksender mit. Lady Gaga werde bei der Preisverleihung die erste Single aus ihrem neuen Album "ARTPOP" präsentieren, das im November erscheinen soll. Zuletzt war es ruhig um die Pop-Diva geworden, die nach der Operation mehrere Konzerte absagen musste. Vor kurzem hatte sie bei Twitter erklärt, dass ihr dortiges Profil vorübergehend nicht mehr bedient werde.

