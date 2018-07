Pjöngjang (AFP) - (AFP) China hat Nordkorea zur Rückkehr an den Verhandlungstisch gedrängt, um den schwelenden Atomkonflikt beizulegen. Bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang habe Vizepräsident Li Yuanchao die Wiederaufnahme der seit vier Jahren ausgesetzten Sechs-Parteien-Gesprächen angemahnt, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Li habe sich für die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel stark gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.