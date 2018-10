Santiago de Compostela (AFP) Nach dem katastrophalen Zugunglück in Spanien ist eines der Hochgeschwindigkeitsgleise wieder für den Verkehr freigegeben worden. Gleis zwei sei seit 07.50 Uhr wieder in Betrieb, erklärte der Schienenbetreiber Adif am Freitag. Auch die Gleise für konventionelle Züge auf der Strecke zwischen Ourense und Santiago de Compostela wurden um 05.00 Uhr morgens wieder geöffnet. Das bei dem Unfall mit 80 Toten in Mitleidenschaft gezogene Hochgeschwindigkeitsgleis war dagegen weiter gesperrt.

