Hamburg (SID) - Der ehemalige Weltmeistertrainer Heiner Brand (61) hat erneut den Mangel an Führungsspielern im deutschen Handball für das Debakel rund um das Verpassen der Europameisterschaft 2014 verantwortlich gemacht. Der Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger fehlten einfach eine oder mehrere gestandene Persönlichkeiten. "Wir haben in Deutschland genug gute Handballer. Aber um ganz nach oben zu kommen, musst du nicht nur ein guter Handballer sein, sondern zudem Verantwortung übernehmen, stressresistent sein und nach vorn gehen", sagte Brand, der 2007 mit der DHB-Auswahl den WM-Titel geholt hatte, in einem Interview mit dem Vorschauheft zur neuen Saison des Handball Magazins (ab Mitte nächster Woche im Handel).

"Was uns fehlt, sind die alles überragenden Einzelkönner. Das ist aber schon so, seitdem Männer wie Daniel Stephan, Christian Schwarzer oder Markus Baur nicht mehr spielen", sagte Brand, "eine Zeit lang hat die Mannschaft das im Kollektiv gut kompensiert. Aber zuletzt ging das immer mal wieder schief."

Die deutschen Talente könnten sich in ihren Klubs nicht zu Top-Stars entwickeln, da sie auf den entscheidenden Positionen zu spät und zu wenig eingesetzt würden. Deshalb sei Heuberger nicht allein für die zuletzt schwachen Ergebnisse verantwortlich zu machen. "Da ist Martin Heuberger ganz weit außen vor", sagte Brand, der seit Sommer 2011 im DHB als Manager für Nachwuchsförderung und Sponsoren zuständig ist, "sicher muss sich ein Trainer auch an seinen Resultaten messen lassen. Aber zuallererst sollte man die von ihm geleistete Arbeit sehen."