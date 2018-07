Frankfurt (SID) - Im ersten Damen-Pokalwettbewerb des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) seit 28 Jahren findet die Vorrunde am 1. September in Seligenstadt und das Endrunden-Turnier am 5. Januar in Schönmünzach/Schwarzwald statt. Beide Termine gab der Verband am Freitag bekannt.

In Seligenstadt ermitteln die acht Erstligisten und vier Zweitliga-Klubs das Teilnehmer-Quartett für das "Final Four". In vier Gruppen treffen jeweils zwei Bundesliga-Teams und ein Klub aus dem Unterhaus aufeinander. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für Schönmünzach. Anders als im Liga-Spielbetrieb mit Vierer-Mannschaften treten die Klubs im Pokal mit Dreier-Teams gegeneinander an.

Die Wiedereinführung des 1958 ins Leben gerufenen Pokal-Wettbewerbs geht auf eine Initiative der Vereine zurück. 1985 war der Wettbewerb aus Mangel an Interesse bei den Klubs aus dem Terminkalender gestrichen worden. Bislang letzter Sieger ist der ATSV Saarbrücken. Rekordgewinner ist der frühere Serien-Meister DTC Kaiserberg mit 15 Pokalsiegen.