Barcelona (SID) - Sechstes Gold im sechsten Wettbewerb: Die Russischen Synchronschwimmerinnen sind auch in der Freien Kür des Team-Wettbewerbs ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Russland setzte sich mit 97,400 Punkten klar vor WM-Gastgeber Spanien (94,230) und der Ukraine (93,640) durch. Auch in den fünf WM-Entscheidungen zuvor hatten die russischen Athletinnen in Barcelona triumphiert.