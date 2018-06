San José (AFP) Die US-Kaffeehauskette Starbucks ermöglicht ihren Kunden in immer mehr Filialen in den Vereinigten Staaten das kabellose Aufladen von Smartphones. Nach einem erfolgreichen Test der Technik in der Region Boston werde der Service nun auch in Filialen am kalifornischen Hightech-Standort Silicon Valley angeboten, teilte Starbucks am Freitag mit. Die Tische in den Kaffeehäusern seien mit einer speziellen Technologie ausgestattet, mit der Smartphones, die dafür geeignet seien, drahtlos aufgeladen werden könnten.

