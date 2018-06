New York (AFP) Die syrische Opposition hat die USA eindringlich zu "raschen" Waffenlieferungen aufgefordert. Syriens Machthaber Baschar al-Assad setzte ein breites Arsenal "von Chemiewaffen bis zu Streubomben" ein, sagte der neue Chef der Syrischen Nationalen Koalition, Ahmad Dscharba, am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Außenminister John Kerry in New York. "So lange das Regime keine politische Lösung akzeptiert, müssen wir uns verteidigen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.