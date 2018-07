Offenbach (dpa) - Heiße Sahara-Luft strömt über Spanien nach Deutschland und lässt die Temperaturen täglich ein bis zwei Grad klettern.

Am Samstag wird im Südwesten die Hitzewelle bei 37 Grad ihren Höhepunkt erreichen, am Sonntag bei 38 Grad in der ostdeutschen Lausitz, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Sogar an den Küsten wird es heiß - an der Ostsee sollen die Temperaturen am Sonntag auf über 30 Grad steigen, an der Nordsee ist es nur ein wenig kühler. Abends muss überall mit starken Gewittern gerechnet werden.

