Kairo (AFP) Bei Zusammenstößen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind nach Angaben von Ärzten der Muslimbrüder mindestens 75 Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi getötet worden. Rund tausend weitere Demonstranten seien am Samstagmorgen auf der Straße zum Kairoer Flughafen durch Schüsse der Polizei verletzt worden, erklärten die Ärzte in einem improvisierten Feldlazarett. Eine offizielle Bestätigung der Angaben gab es nicht. Ein AFP-Journalist zählte in dem Feldlazarett der Muslimbrüder 37 Leichen.

