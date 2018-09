Los Angeles (dpa) - Der NBA-Traum von Basketball-Nationalspieler Elias Harris geht in Erfüllung. Der 24-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei den Los Angeles Lakers. Das bestätigte Medienberichten zufolge sein Agent Mark Bartelstein.

"Ich möchte allen danken, die auf diesem Weg an mich geglaubt und mich unterstützt haben", twitterte Harris selbst: "Nun ist es an der Zeit, noch härter zu arbeiten."

Laut Los Angeles Times einigten sich der 16-malige Meister und Harris auf einem Minimum-Gehaltsvertrag. Konkret bekommt der 24-Jährige demnach garantierte 490 180 US-Dollar (369 175 Euro) in seiner ersten Saison. Ob er letztlich auch in der kommenden Spielzeit in dem Team um den derzeit noch verletzten Megastar Kobe Bryant auflaufen wird, ist damit aber noch nicht sicher. Das Lakers-Aufgebot soll erst nach den anstehenden Trainingscamps bekanntgegeben werden.

Empfohlen hatte sich Harris durch seine Auftritte in der Summer League der nordamerikanischen Profiliga, nachdem er bei den sogenannten Drafts nichts berücksichtigt worden war. Harris ist nach Superstar Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Tim Ohlbrecht (Philadeplhia 76ers) und Dennis Schröder (Atlanta Hawks) sowie seinem neuen Teamkollegen Chris Kaman aktuell der fünfte Deutsche mit einem NBA-Vertrag.

Harri-Twitter