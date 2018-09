São Paulo (AFP) Hunderte Demonstranten haben in der brasilianischen Metropole São Paulo am Freitagabend fünf Bankfilialen verwüstet. Mülltonnen, der Wagen eines Fernsehsenders und eine Ampelanlage gingen in Flammen auf, eine Kreuzung im Zentrum der Stadt wurde blockiert, wie lokale Medien berichteten. Im Fernsehen war zu sehen, wie Unruhestifter mit Metallstangen die Fenster der Bankfilialen und von Läden einschlugen.

