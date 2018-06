Rio de Janeiro (AFP) Papst Franziskus hat mit hunderttausenden Jugendlichen am Strand von Rio de Janeiro die Stationen des Kreuzwegs nachgestellt. Dabei äußerte der Papst Verständnis für die Menschen, die wegen Verfehlungen der Kirche ihren Glauben verloren haben. "Jesus vereinigt sich mit denjenigen Jugendlichen, die ihren Glauben in die Kirche oder sogar in Gott verloren haben, weil sich Christen und Priester inkohärent verhalten haben", sagte Franziskus. Eine Anspielung auch auf die zahlreichen Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche.

