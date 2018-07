Berlin (dpa) - Der neue Bundestag sollte nach der Wahl die Diäten der Abgeordneten an die Besoldung oberster Bundesrichter knüpfen. Dafür macht sich Bundestagspräsident Norbert Lammert stark. So einen Vorschlag gebe es schon, sagte Lammert der "Rheinischen Post". Im Moment bekommt ein Bundestagsabgeordneter 8252 Euro monatlich. Eine Orientierung an der Besoldung von Bundesrichtern würde mehrere hundert Euro pro Monat mehr bedeuten. Lammert ist wichtig, die Diäten an die tatsächliche Einkommensentwicklung in Deutschland zu koppeln.

