Berlin (AFP) Deutschland hat nach 25 Jahren Unterbrechung die Entwicklungshilfe für Birma wieder vollständig aufgenommen. Wie das Entwicklungsministerium am Samstag in Berlin mitteilte, wurden dafür jetzt Mittel im Wert von 15 Millionen Euro zugesagt. Das Geld solle unter anderem in Projekte für die berufliche Bildung gehen, zudem sollten kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt werden. Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) würdigte den "umfassenden Reformprozess" in dem südostasisatischen Land.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.