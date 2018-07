Arnheim (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit einem deutlichen Sieg im Rücken in das erste Pflichtspiel der Saison. Vor dem DFB-Pokal-Spiel am 3. August in Lippstadt gewann die Werkself beim niederländischen Ehrendivisionär Vitesse Arnheim 4:0 (3:0). Für den Champions-League-Teilnehmer trafen vor 6010 Fans Stefan Reinartz (8.), Torschützenkönig Stefan Kießling (19. und 89.) sowie Lars Bender (42.).