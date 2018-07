Peshawar (AFP) Die Opferzahl des Doppelanschlags auf den Marktplatz von Parachinar im Nordwesten Pakistans ist auf 51 gestiegen. Mehrere Verletzte des Selbstmordanschlags von Freitagabend seien in der Nacht ihren Wunden erlegen, sagte ein Verwaltungsbeamter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Bisher seien 150 Verletzte gezählt worden. Auf dem belebten Markt hatten sich am Freitagabend zwei Attentäter in die Luft gesprengt, als die Anwohner wie jeden Abend im Ramadan Einkäufe für das Fastenbrechen erledigten.

