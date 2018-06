Mogadischu (AFP) Durch einen Selbstmordanschlag auf ein Wohngebäude der türkischen Botschaft in Somalia sind am Samstagnachmittag offenbar mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Ein Passant sei gestorben, als in der Hauptstadt Mogadischu eine Autobombe explodiert sei, sagte ein somalischer Augenzeuge. Ein türkischer Diplomat in Istanbul bestätigte den Anschlag. Ihm zufolge wurden dabei zwei türkische Polizisten verletzt. Zudem seien insgesamt drei Angreifer gestorben.

