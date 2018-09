Ascot (SID) - Erfolgshengst Novellist hat dem deutschen Galopprennsport einen weiteren großen internationalen Erfolg beschert. Auf der Rennbahn im englischen Ascot gewann der Vierjährige im Besitz des Kölner Unternehmers Dr. Christoph Berglar die "King George VI and Queen Elizabeth II Stakes". Novellists Sieg war beim wichtigsten Sommer-Grand-Prix des europäischen Turfs nach dem Triumph der Stute Danedream im Vorjahr der zweite Erfolg eines in Deutschland trainierten Pferdes in Serie.

Der von Andreas Wöhler in Gütersloh trainierte Sieger setzte sich mit dem Iren Johnny Murtagh im Sattel nach 2400 Metern mit souveränen fünf Längen Vorsprung auf den irischen Derby-Gewinner Trading Leather und Hillstar durch. Mit den 730.000 Euro Siegprämie aus dem Gesamtpreisgeld von 1,16 Millionen Euro konnte Novellist seine bisherige Gewinnsumme von 548.000 Euro mehr als verdoppeln.

Für Novellist, einen Sohn des legendären Hengstes Monsun, bedeutete der Sieg in Ascot den achten Erfolg im zehnten Rennen. Danedreams Erfolg 2012 war der erste Sieg eines Pferdes aus Deutschland bei dem seit 1951 ausgetragenen Rennen.