Barcelona (SID) - Wassersprung-Weltmeister Sascha Klein (Dresden) hat bei der WM in Barcelona Hoffnungen auf eine zweite Medaille geweckt. Der neunmalige Europameister, der am vergangenen Sonntag Gold im Turm-Synchronspringen gewonnen hatte, qualifizierte sich im Einzel als Halbfinal-Dritter (505,85 Punkte) für das Finale am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr).

Kleins Medaillenchancen sind auch gesteigen, weil sich die favorisierten Chinesen ungewohnte Schwächen erlaubten. Der Olympia-Sechste Lin Yue patzte in fast jedem Durchgang und schied als auf dem desolaten 17. Platz (387,10) aus. Titelverteidiger Qiu Bo fing sich nach einem katastrophalen Start zumindest und rettete sich als Sechster (457,55) ins Finale.

Der 18-jährige Leipziger Dominik Stein, der kurzfristig für den angeschlagenen Synchron-Weltmeister Patrick Hausding (Berlin) nominiert worden war, zahlte bei seinem WM-Debüt Lehrgeld und scheiterte auf Rang 18 (325,05) an der Finalhürde.

"Alles in allem bin ich zufrieden, nur beim dreieinhalbfachen Delfin fühle ich mich etwas unsicher", sagte Klein und gab zu, auch im Einzel mit einer Medaille zu liebäugeln: "Wer denkt nicht darüber nach? Ich will aber erstmal meine Sprünge schön ins Wasser bringen."

Klein, der in der Vorbereitung wegen zahlreicher Erkrankungen und Verletzungen kaum hatte trainieren können, glänzte vor allem bei seinem viereinhalbfachen Vorwärtssalto, für den er 99,9 Punkte erhielt. Hausding war als Zuschauer von seinem Synchronpartner begeistert: "Er könnte auch ein Jahr nichts machen und trotzdem gut springen."