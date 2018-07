Tunis (AFP) Bei Protesten in der tunesischen Stadt Gafsa gegen die Ermordung eines prominenten Oppositionspolitikers ist in der Nacht zum Samstag ein Demonstrant getötet worden. Das berichtete ein AFP-Reporter. Demnach wurde der 45-Jährige tödlich von einer Tränengaspatrone am Kopf getroffen, als die Polizei Demonstranten an der Erstürmung von Regierungsbüros hindern wollte. Der Demonstrant starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

