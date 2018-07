Tunis (AFP) Nach der Beisetzung des ermordeten Oppositionspolitikers Mohamed Brahmi ist es in der tunesischen Hauptstadt Tunis zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die zumeist jugendlichen Teilnehmer der Kundgebung zogen am Samstag vom Friedhof vor den Sitz der verfassunggebenden Versammlung am Bardo-Platz, wie ein AFP-Journalist berichtete. Sie schrien "Die Regierung muss heute fallen" und "Die verfassunggebende Versammlung muss aufgelöst werden".

