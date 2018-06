New York (AFP) Mit 112 Jahren ist der derzeit älteste Mann der Welt ein Spanier, der im nördlichen US-Bundesstaat New York lebt. Das Guinness-Buch der Rekorde verlieh Salustiano Sanchez Blazquez am Freitag offiziell den Titel, nachdem der zuletzt älteste Mann der Welt im Juni in seiner Heimat Japan gestorben war. Den Angaben zufolge wurde Sanchez Blazquez am 8. Juni 1901 im spanischen Dorf El Tejado de Bejar in der Provinz Salamanka geboren. Derzeit lebt er in der Stadt Grand Island nahe den Niagara-Fällen an der Grenze zu Kanada.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.