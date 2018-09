Washington (AFP) - (AFP) US-Außenminister John Kerry hat sich "zutiefst besorgt" angesichts der erneuten gewalttätigen Proteste in Ägypten gezeigt. Das anhaltende "Blutvergießen und die Gewalt" bedeuteten, dass sich Ägypten an einem "entscheidenden Punkt" befinde, erklärte der Minister am Samstag. Vor über zwei Jahren habe in dem Land eine Revolution begonnen, deren endgültiges Ergebnis noch offen sei, die jedoch von den derzeitigen Ereignissen "für immer" geprägt sein werde, erklärte Kerry.

