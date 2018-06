Offenbach (dpa) - Der Sonntag beginnt im Westen bereits mit Schauern und zum Teil unwetterartigen Gewittern mit Sturmböen, Platzregen und Hagel. Im Osten und Süden ist es zunächst sonnig, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Rasch steigt die Temperatur dort auf Werte zwischen 30 Grad an der Ostsee und 39 Grad in Brandenburg und Sachsen. Im Tagesverlauf weiten sich die Gewitter-Unwetter ostwärts aus. Erst am Abend erreichen sie die Lausitz und Ostbayern. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Nordost- bis Südostwind, mit den Gewittern dreht er auf West.

In der Nacht gibt es auch im Osten und Süden teils kräftige, anfangs auch unwetterartige Gewitter, von Westen her klingen sie ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 22 und 14 Grad.

DWD-Hitzewarnung