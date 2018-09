Santiago de Compostela (dpa) - Ein Untersuchungsrichter will den Lokführer des Unglückszuges von Santiago de Compostela noch heute vernehmen. Der Lokführer wird nach der Katastrophe in Spanien mit 78 Toten der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 52-Jährige wenige Kilometer vor der Einfahrt in den Bahnhof von Santiago seinen Zug in einer Tempo-80-Zone aus noch unbekannten Gründen mit 190 Kilometern pro Stunde ins Unglück.

