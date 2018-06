Berlin (AFP) Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl haben führende SPD-Poltiker einer Koalition mit der Linken eine klare Absage erteilt. Der SPD-Kanzlerkanidat Peer Steinbrück bezeichnete die Linke in der "Welt am Sonntag" als "außen-, europa- und bündnispolitisch nicht verlässlich". "Ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik folgt dem Motto 'Wünsch Dir was...'." Die Linke könne Deutschland nicht regieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.