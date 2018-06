München (dpa) - Energie Cottbus und 1860 München haben ihre ersten Siege in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Aufstiegsaspiranten 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf trennten sich 1:1 (0:1).

Vor der Derby-Kulisse von 50 000 Zuschauern nutzte die Fortuna im Kölner Hexenkessel gleich ihre erste Chance durch Charlison Benschop (12. Minute). Doch die Kölner, die vor allem in der ersten Hälfte der Hitzeschlacht vieles vermissen ließen, kamen nach dem Wechsel zurück. Anthony Ujah sorgte für den umjubelten Ausgleich (67.).

Fortuna-Coach Mike Büskens haderte mit den ausgelassenen Torchancen: "Du musst den Sack zumachen. Das haben wir verpasst." Sein Kölner Gegenüber Peter Stöger meinte: "Wir haben uns mit der ängstlichen Art der ersten Halbzeit nicht mehr als einen Punkt verdient."

Die Lausitzer fertigten den SC Paderborn mit 4:0 (4:0) ab und verbuchten damit am zweiten Spieltag die ersten drei Punkte.

Mann des Tages war Torjäger Boubacar Sanogo, der drei Treffer (3. Minute/11./38.) beisteuerte. Für das vierte Tor sorgte Alexander Bittroff (8.). "Einen besseren Heimspielauftakt hätten wir uns nicht vorstellen können", sagte Energie-Kapitän Uwe Möhrle. Paderborn ist nach dem desaströsen Auftritt erst einmal Schlusslicht im Unterhaus.

In letzter Minute gelang auch 1860 München der erste Sieg: Im Arena-Glutofen bei Temperaturen von fast 40 Grad sorgten Routinier Benjamin Lauth (55.) sowie Moritz Stoppelkamp in der Nachspielzeit (90.+1.) für den ersten Dreier der "Löwen". Mathew Leckie hatte die Gäste (53.) in Führung gebracht. Während das Team von Trainer Alexander Schmidt einen Fehlstart abwenden konnte, steht Frankfurts Coach Benno Möhlmann noch ohne einen einzigen Punkt da.

Bei den Aufstiegsfavoriten SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Kaiserslautern löste nur der Blick auf die Tabelle Glücksgefühle aus. "Das Punktekonto ist natürlich sehr gut", sagte Fürths Trainer Frank Kramer nach dem zweiten Sieg des Bundesliga-Absteigers beim 2:0 (1:0) beim VfR Aalen. "Aber wir müssen viel arbeiten, denn die Abstimmung muss noch viel besser werden."

Sechs Punkte hat auch Lautern nach dem 3:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt auf dem Konto, Trainer Franco Foda war aber trotz des gelungenen Saisonstarts nicht zufrieden. "Einige sind noch nicht in der Lage, 90 Minuten lang Power-Fußball zu spielen." Loben durfte Foda aber seinen erneuten Matchwinner Simon Zoller. Mit seinen Saisontoren zwei und drei (27. Minute/50.) hatte der Neuzugang fast im Alleingang für den zweiten Dreier der Pfälzer gesorgt.

"Er ist ein Schlitzohr", ergänzte Foda. Nach der Gelb-Roten Karte für den Ingolstädter Danny da Costa (85.) traf Ümit Korkmaz (86.) zum Anschlusstreffer. Mohamadou Idrissou machte aber alles klar (90.) für die Hausherren.

Fürths zweiter Streich nach dem Abstieg war fast ein Abbild des Auftaktsieges. Früh gingen die Gäste am Freitag in Aalen durch Goran Sukalo (8. Minute) in Führung. Doch wie schon beim Erfolg gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld gab die frühe Führung nicht den nötigen Rückenwind. Aalen hielt dagegen, scheiterte aber immer wieder an seiner Abschlussschwäche oder am erneut glänzend aufgelegten SpVgg-Torhüter Wolfgang Hesl. Ilir Azemi machte für die Franken schließlich alles klar (80.).

"Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, aber es gibt noch viele Sachen, die wir verbessern müssen", erkannte Torschütze Sukalo. Am besten schon bis zum nächsten Liga-Auftritt: Dann wartet am 12. August Mitfavorit Kaiserslautern zum Spitzenspiel.

Bereits zwei Siege hat auch schon Erzgebirge Aue nach dem 1:0 (0:0) gegen den SV Sandhausen auf dem Konto. Jakub Sylvestr sorgte spät (83.) für die Entscheidung - und bei Aue-Coach Falko Götz für einen Realismus-Schub. "Ich will die Euphorie nicht bremsen. Aber jeder Punkt ist ein Punkt gegen den Abstieg." Auf den zweiten Sieg hofft am Montag auch der VfL Bochum im Heimspiel gegen Dynamo Dresden.

Weiter ungeschlagen ist Zweitliga-Rückkehrer Karlsruher SC. Die Auswahl von Trainer Markus Kauczinski trennte sich am Samstag 0:0 vom FC St. Pauli, der nun ebenfalls vier Punkte auf dem Konto hat.

2. Bundesliga