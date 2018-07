Rom (AFP) Bei einem schweren Busunglück in Süditalien sind nach Medienberichten am Sonntag mindestens sieben Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Wie italienische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten, kam der Reisebus nahe der Stadt Avellino in der Region Kampanien von einer Brückenstraße ab und stürzte etwa 30 Meter in die Tiefe. Ein Polizeisprecher sagte AFP, noch sei unklar, wieviele Tote es gebe. Priorität habe zunächst die Versorgung der Verletzten.

