Montréal (AFP) - (AFP) Ein Wanderer ist im Osten Kanadas durch einen Eisbären lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Krankenhaus in Montréal am Samstag mitteilte, war der Anwalt Matt Dyer aus dem US-Bundesstaat Maine nach der Eisbär-Attacke vom Mittwoch weiterhin in Lebensgefahr. Ein Sprecher des Krankenhauses sagte, seine Frau sei an seiner Seite. Ihrer Aussage nach gehe es ihm zunehmend besser. Er erhalte großartige Pflege, die ihm dabei helfen dürfte, am Leben zu bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.