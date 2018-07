Paris (dpa) – Im südfranzösischen Cannes ist mitten am Tag Schmuck im Wert von schätzungsweise 40 Millionen Euro geraubt worden. Nach ersten Ermittlungen erbeutete eine bewaffnete Person kurz vor zwölf Uhr im Hotel Carlton an der Croisette einen Koffer mit dem teuren Geschmeide. Der Millionencoup soll sich ohne Gewalt abgespielt haben. Die Polizei in Nizza hat die Ermittlungen übernommen. Erst vor wenigen Monaten hatten Schmuckdiebe während des Filmfestivals in Cannes zugeschlagen.

