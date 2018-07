Rom (AFP) Auf der Überfahrt nach Italien sind Augenzeugen zufolge 31 Bootsflüchtlinge vor der Küste Libyens ertrunken. 22 Menschen seien von einem Handelsschiff gerettet und auf die Insel Lampedusa gebracht worden, berichteten italienische Medien am Sonntag. Nach Angaben der Überlebenden, die aus Nigeria, Gambia, Benin und Senegal stammen, kenterte das Boot am Freitagabend nach drei Tagen auf See. Dabei seien die 31 Passagiere, unter ihnen neun Frauen, ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.