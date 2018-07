Klettwitz (SID) - Team-Weltmeister Max Nagl (Weilheim) hat bei der Premiere der Motocross-WM am Lausitzring in beiden MX1-Läufen den zwölften Platz belegt. Der Große Preis von Deutschland fand erstmals im Infield der südbrandenburgischen Rennstrecke statt. Bislang hatte der Grand Prix in Teutschenthal/Sachsen-Anhalt stattgefunden.

Nagl (25/Honda), der im vergangenen Jahr an der Seite seiner Landsleute Ken Roczen und Marcus Schiffer den "Motocross of Nations" gewonnen hatte, liegt nach der 13. von 17 WM-Stationen im Gesamtklassement mit 314 Punkten weiter auf dem achten Platz. Die Siege gingen an den Belgier Clement Desalle (Suzuki) und WM-Spitzenreiter Antonio Cairoli (Italien/KTM).

In der leichteren MX2-Klasse gewann der Niederländer Jeffrey Herlings (KTM) beide Läufe und baute seine Führung im WM-Klassement aus. Der 18-Jährige hat in diesem Jahr 24 von 26 Rennen gewonnen.

Im vergangenen Jahr war entschieden worden, dass die Motocross-WM an den Lausitzring verlegt wird. 15.000 Kubikmeter oder über 1000 LKW-Ladungen an Erdmaterial wurden für den Bau des "Circus Maximus" benötigt. In Teutschenthal findet künftig die Team-WM statt.