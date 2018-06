Schorndorf (dpa) - Ein Hund hat einen vierjährigen Jungen in Schorndorf in der Nähe von Stuttgart mehrfach in den Kopf gebissen. Der Junge erlitt schwere Verletzungen. Er war gestern auf einer Wiese in der Nähe eines Bauernhofs, als sein Vater dort mit einem Ballon landete. Als das Kind zu seinem Vater lief, wurde es von dem freilaufenden Schäferhund des Anwesens angefallen und gebissen. Der Besitzer des Hundes muss mit einer Anzeige rechnen.

