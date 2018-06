Harare (AFP) Der langjährige Machthaber Simbabwes, Robert Mugabe, hat zu einem friedlichen Verlauf der Präsidenten- und Parlamentswahl am kommenden Mittwoch in seinem Land aufgerufen. "Gebt Eure Stimmen in Frieden ab, wir wollen Frieden", rief der 89-Jährige am Sonntag auf einer Kundgebung vor 40.000 Anhängern im Sportstadium von Harare.

