Hamburg (SID) - Hockey-Bundestrainer Markus Weise hat nach dem Sieg des deutschen Herren-Teams beim Vier-Nationen-Turnier in Hamburg das Aufgebot für die EM in Boom/Belgien (17. bis 25. August) nominiert. Es gibt vier Veränderungen im Vergleich zum Drittrunden-Turnier der World League in Malaysia Anfang des Monats, das der Olympiasieger ebenfalls gewonnen hatte.

Neben Kapitän Max Müller (Achillessehnen-Operation) und Christopher Zeller (Studium) sind Abwehrspieler Moritz Polk sowie Stürmer Christopher Rühr diesmal nicht dabei. Dafür rücken Mats Grambusch, Marco Miltkau (beide Sturm), Benjamin Wess und Benedikt Fürk (beide Abwehr) in den 18-köpfigen Kader.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) hatte das Vorbereitungsturnier in Hamburg am Sonntag durch ein 2:2 (0:1) zum Abschluss gegen die Niederlande gewonnen.