Osijek (SID) - Die deutschen Schützen haben bei der EM im kroatischen Osijek in den Wettbewerben Freie Waffen und Freie Pistole die Finals verpasst. Henri Junghänel (Breuberg) erreichte als bester Deutscher mit dem Gewehr am Sonntag den 22. Platz. Auf dem gleichen Rang hatte am Samstag der Pistolenschütze Florian Schmidt (Frankfurt/Oder) für das beste Ergebnis des deutschen Trios gesorgt. In den Mannschafts-Wettbewerben erreichten die Teams des Deutschen Schützenbundes (DSB) mit dem Gewehr Platz sieben und mit der Pistole Rang acht.

Junghänel schoss insgesamt 1160 Ringe und verpasste den Medaillenkampf um acht Ringe. Nicolas Schallenberger kam auf Platz 33 (1157 Ringe), Daniel Brodmeier (1154/beide Niederlauterbach) landete auf Rang 40. Die Goldmedaille ging an den Russen Nazar Luginez (452,3). Im Mannschaftswettbewerb erreichte das Trio mit 3471 Ringen Rang sieben, Sieger Frankreich stellte mit 3513 Ringen einen Weltrekord auf.

Beim Sieg des italienischen Gewehrschützen Giuseppe Giordano verpassten neben Schmidt auch Michael Heise (Wiggensbach/545) auf Rang 26 und Michael Schwald (Lörrach/542) auf Position 33 das Finale. Die DSB-Mannschaft kam auf 1634 Ringen, während Gold auch in dieser Wertung an Italien (1671) mit ging.