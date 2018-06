Cuxhaven (SID) - Auf dem Weg zu einem zweiten Kampf um die Box-Weltmeisterschaft im Schwergewicht tut sich Olympiasieger Odlanier Solis weiterhin schwer. Der 33 Jahre alte Kubaner kam in Cuxhaven gegen den türkischen Außenseiter Yakup Saglam nur zu einem mühsamen K.o.-Sieg in der siebten Runde und erntete Pfiffe der 1500 Zuschauer.

Dennoch war es für den ehemaligen Amateur-Weltmeister im 21. Kampf der 20. Sieg. Solis hatte am 19. März 2011 in Köln gegen Witali Klitschko um den WBC-Gürtel in der Königsklasse gekämpft, war jedoch wegen einer Knieverletzung bereits in der ersten Runde ausgezählt worden.