Barcelona (SID) - Die deutsche 4x100-m-Freistilstaffel hat bei der Schwimm-WM in Barcelona den sechsten Platz belegt. Steffen Deibler (Hamburg), Marco Di Carli (Frankfurt), Christoph Fildebrandt (Wuppertal) und Markus Deibler (Hamburg) schwammen in 3:13,77 Minuten deutlich am Podest vorbei. Den WM-Titel sicherte sich Olympiasieger Frankreich vor den USA und Russland.