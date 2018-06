Bangkok (AFP) Wegen eines Lecks in einer Ölpipeline hat sich vor Thailands Ostküste ein Ölteppich ausgebreitet. Zehn Schiffe der Marine seien im Einsatz, um das Öl unter Kontrolle zu bringen und eine Verschmutzung der Strände zu verhindern, teilte der Betreiber PTT Global Chemical am Sonntag mit. Demnach traten bei dem Leck etwa 20 Kilometer vor den Stränden der Provinz Rayong am Samstag 50.000 Liter Erdöl aus.

