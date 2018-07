Washington (AFP) Die Ehefrau von US-Außenminister John Kerry ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Teresa Heinz Kerry habe die Klinik in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts am Samstag verlassen können, sagte Kerrys Sprecher Glen Johnson. Demnach wurde die 74-Jährige wegen eines Schlaganfalls dort behandelt, den sie am 7. Juli erlitten hatte.

