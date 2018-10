Phnom Penh (dpa) - Nach den Parlamentswahlen in Kambodscha stehen die Zeichen erwartungsgemäß auf Sieg für den langjährigen Ministerpräsidenten Hun Sen. Dessen Wahlsieg sei "von vornherein klar gewesen", sagte Oppositionsführer Sam Rainsy. Seine Nationale Rettungspartei warf der Regierung Wahlbetrug vor. In der Hauptstadt Phnom Penh setzten wütende Wähler ein Polizeiauto in Brand, weil sie ihre Namen in den Wählerlisten nicht finden konnten. In Phnom Penh kursierten Gerüchte, dass die Opposition zumindest Sitze dazugewonnen

habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.