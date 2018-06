Phnom Penh (dpa) - In Kambodscha haben Parlamentswahlen begonnen. Ministerpräsident Hun Sen sitzt fest im Sattel. Er hat gerade auf dem Land als Friedensbringer nach der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in den 70er Jahren große Unterstützung. Seit 1985 im Amt, ist Hun Sen einer der am längsten amtierenden Regierungschefs Südostasiens. Der 60-Jährige regiert mit harter Hand: Die Opposition kommt in den Staatsmedien nicht zu Wort. Armee und Polizei stehen offen hinter der Regierung und viele Wähler wagten es unter ihren Augen nicht, für die Opposition Wahlkampf zu machen.

