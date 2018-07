Hinterzarten (SID) - Die Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger haben für den ersten deutschen Doppelsieg in der Geschichte des Sommer-Grand-Prix gesorgt. Nach viermonatiger Wettkampf-Pause flog Freitag (Aue) in Hinterzarten auf starke 105,5 und 108 Meter und gewann mit 246,9 Punkten vor dem 17 Jahre alten Wellinger (Ruhpolding/244,9). Zwei DSV-Adler auf den ersten beiden Plätzen hatte es in der seit 1994 ausgerichteten Sommer-Serie noch nie gegeben.

Der Finne Janne Ahonen (36), fünfmaliger Gewinner der Vierschanzentournee, zeigte bei seinem internationalen Comeback nach mehr als zwei Jahren eine gute Leistung und wurde Siebter. Ebenfalls in den Top 10 landete Michael Neumayer (Berchtesgaden) als Sechster. Titelverteidiger Andreas Wank (Oberhof) musste sich mit Rang 26 begnügen.

Freitag hatte seine Frühform bereits am Samstag im Mixed unter Beweis gestellt, als er in beiden Durchgängen den besten Sprung der Konkurrenz zeigte. In der Gesamtwertung landete das DSV-Quartett mit Freitag und Wank sowie Ulrike Gräßler (Klingenthal) und Svenja Würth (Baisersbronn) mit 873,3 Punkten auf den dritten Platz. Bei großer Hitze ging der Sieg an Weltmeister Japan (907,6) vor Slowenien (883,6).

Bei der Sommer-Serie stehen insgesamt zehn Stationen in neun Ländern auf dem Programm. Weiter geht es am kommenden Wochenende im polnischen Wisla, das Finale steigt am 3. Oktober in Klingenthal,