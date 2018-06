Santiago de Compostela (dpa) - Nach dem schweren Zugunglück in Spanien mit 79 Toten hat der Lokführer vor einem Ermittlungsrichter eingeräumt, unvorsichtig gehandelt zu haben. Dennoch wurde Francisco José Garzón am Abend nach rund zweistündiger Vernehmung unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Der 52-Jährige muss sich laut Medienberichten einmal in der Woche beim Gericht melden. Ihm wurde der Reisepass abgenommen. Garzón soll sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

