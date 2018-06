New York/Berlin (dpa) - Die Gerüchte über ein günstigeres iPhone werden von einer überraschenden Quelle untermauert: Das neue Telefon mit Plastik-Gehäuse wird in dem Bericht einer Aktivisten-Gruppe über schlechte Arbeitsbedingungen bei einem Apple-Zulieferer erwähnt.

Einer der verdeckten Ermittler der Organisation China Labor Watch berichtete, er sei beim Auftragsfertiger Pegatron damit betraut worden, Schutzfolie auf die Plastik-Rücken eines noch nicht vorgestellten iPhone-Modells zu kleben. Zum Stand vor rund drei Wochen habe Pegatron an den Produktionsabläufen gearbeitet, aber noch keine Massenfertigung gestartet.

Bereits am Wochenende hatte ein Foto aus China die Spekulationen weiter angeheizt. Das Bild beim Portal "WeiPhone" zeigt weiße Plastik-Schalen mit der Aufschrift "iPhone 5C". Apple dürfte in diesem Herbst regulär die iPhone-Modellpalette erneuern. Dabei arbeitet der Konzern laut Medienberichten neben einer weiterentwickelten Version des aktuellen iPhone 5 auch an einem günstigeren Modell.

Entsprechend wurde das "C" auf den Verpackungen in dem Foto in Technologie-Blogs als Abkürzung für "Compact" oder "Color" interpretiert - schließlich soll es das einfachere Modell nicht nur in weiß und schwarz, sondern in verschiedenen Farben geben. Die französische Website Nowhereelse.fr und "WeiPhone" veröffentlichten bereits vor wenigen Wochen Fotos von angeblichen Gehäusen des Geräts mit Farben wie Gelb, Rot oder Grün.

Die Smartphone-Revolution erfasst inzwischen immer mehr auch die Entwicklungsländer und dort sind vor allem günstigere Geräte gefragt. Deshalb gehen Branchenbeobachter davon aus, dass nun auch Apple ein günstigeres aktuelles Modells ins Programm nehmen könnte. Bisher wurden einfach ältere iPhone-Generationen billiger verkauft.

Das neue Bild kann aber auch eine Fälschung sein oder Apple seine Namens-Pläne ändern. So war kurz vor dem Start des aktuellen iPhone-Modells vor knapp einem Jahr ein Foto aufgetaucht, auf dem eine Frau neben einer Druckmaschine einen Bogen mit Verpackungspapier für ein "new iPhone" hielt. Das wenige Wochen später vorgestellte Gerät hieß dann aber iPhone 5.

