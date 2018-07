Athen/Berlin (AFP) Italiens Ministerpräsident Enrico Letta hat sich bestürzt über das schwere Busunglück im Süden des Landes geäußert. Dies sei ein "trauriger Moment für Italien", sagte Letta am Montag während eines Besuchs in Athen. Vor seiner Beteiligung an einer Konferenz zur Finanzkrise in Europa legte der Regierungschef eine Schweigeminute für die Opfer des Busunglücks ein.

